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В Украине уже сотни людей повторно заболели коронавирусом, - Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине уже сотни людей повторно заболели коронавирусом

Об этом Степанов рассказал в интервью на телеканале "Украина".

По словам министра, также медики неоднократно фиксировали более тяжелое течение болезни после повторного заражения.

Степанов отметил, что точные цифры МЗ сейчас только выясняет, и в дальнейшем вести статистику повторных случаев заболевания.

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