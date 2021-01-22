В Украине уже сотни людей повторно заболели коронавирусом, - Степанов

22 января, 2021, 08:51

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине уже сотни людей повторно заболели коронавирусом

Об этом Степанов рассказал в интервью на телеканале "Украина".

По словам министра, также медики неоднократно фиксировали более тяжелое течение болезни после повторного заражения.

Степанов отметил, что точные цифры МЗ сейчас только выясняет, и в дальнейшем вести статистику повторных случаев заболевания.

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