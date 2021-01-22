Жалоба "1 + 1" на Geek Journal: канал Тайлера Андерсона получил "Серебряную кнопку" в YouTube
По состоянию на 12:36 22 января YouTube-канал Тайлера Андерсона Geek Journal пересек границу в сто тысяч подписчиков, таким образом получив "Серебряную кнопку" сети, передает Еспресо.TV .
Напомним, в канун Недели 21 января "1 + 1" пожаловался на отрывки своих видео у пионера украиноязычных видеообзоров на YouTube Тайлера Андерсона. К этому телеканал уже жаловался на еще одно видео Тайлера. Поэтому, получив три "страцкы" он отметил, что сеть закроет его канал Geek Journal течение недели.
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Читатели и подписчики канала Тайлера Андерсона организовали флешмоб и вывели хеш-тег #saveGeekJournal на первое место украино сегмента Twitter. Причиной возмущения пользователей сетей стал тот факт, что Тайлер абсолютно легально использовал видеоотрывки "1 + 1": все видео использовались на принципах Fair use, то есть "честного использования", когда обозреватель не ворует отрывок видео, а приводит его в пример и обсуждает критикует .
Как отметил Евгений Лир, один из создателей YouTube-канала "Твоя подпольная гуманитарка", ситуация с запретом видео Тайлера - не про нарушение авторских прав, а о свободе слова.
"Вам может очень заходить Geek Journal либо не обходить вообще, дело затрагивает более широкие горизонты. Это - прецедент. Если мы позволим" Плюсам "нарушить закон (Тайлер - обозреватель и имеет полное право постить отрывки из их шоу с критической целью) и фактически удалить канал, следующим может стать любой ", - пояснил он, добавив, что таким образом, например, создатели фильма" Рутения. Возвращение кода нации "могут потребовать удаления видео его же канала за критику ленты.
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