Из-за жалоб "1 + 1": YouTube заблокировал Geek Journal - канал украиноязычных кинообозрений блогера Тайлера Андерсона
Об этом блогер из псевдонимом Тайлер Андерсон рассказал на странице своего проекта Geek Journal - Новости кино и сериалов в Facebook и в видеообращении.
Видеоблоггер, который стал известным благодаря фразе-визитке "Привет мои любимые человеки!", Тайлер Андерсон, первым рассказывал о новинках кино в YouTube на украинском и канал которого существует в течение почти пяти лет, отметил, что телеканал "1 + 1" сделал на него две жалобы в соцсеть и теперь его детище окончательно удалят.
В то же время, с момента уведомления Андерсоном о блокировании его канала сетью YouTube в ночь на 22 января, в украинском сегменте Twitter хеш-тег #saveGeekJournal поднялся на первое место.
"Они очень не любят, когда им об этом говорят. Что, мол, вы делаете очень недостойно. Кстати, мягко говоря, и вот понимаете, когда они об этом узнаютя, то им не нравится, что у тебя где-то в видео двухлетней давности появился кусочек их контента, который мы использовали на правах Fair use, по моему это так называется, то есть ни Universal ны различные Warner Brothers к нам по этой причине не цеплялись ", - прокомментировал блогер.
Он пояснил, что канал будет полностью заблокирован через неделю с момента забастовки от "1 + 1". Ни одно из видео, которое вышло на канале нельзя будет пересмотреть.
Тайлер Андерсон стал популярен в том числе и за критику творения "1 + 1" - сериала "Школа", который он критиковал за банальный сюжет, откровенно плохую актерскую игру и засилье рекламы.
Последнее видео на его канале, опубликованное 20 января, называлось "Как потерять все за 30 лет? Когда 1 + 1 стал г + г? СВ Шоу, Империя кино, Шоу долгоносиков, ТСН". Сейчас видео недоступно в YouTube.
Блогер отметил, что Geek Journal Тайлера Андерсона был первым украиноязычным YouTube-каналом, который он начал смотреть и вдохновился для создания собственного.
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