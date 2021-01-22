Из-за жалоб "1 + 1": YouTube заблокировал Geek Journal - канал украиноязычных кинообозрений блогера Тайлера Андерсона

22 января, 2021, 08:16

Сам блогер объясняет, "1 + 1" подали на его ролики три жалобы, заявляя, что Geek Journal нарушает авторское право их продуктов. Тайлер утверждает: его упоминания контента ТСН подпадают под определение "fair use"

Об этом блогер из псевдонимом Тайлер Андерсон рассказал на странице своего проекта Geek Journal - Новости кино и сериалов в Facebook и в видеообращении.

Видеоблоггер, который стал известным благодаря фразе-визитке "Привет мои любимые человеки!", Тайлер Андерсон, первым рассказывал о новинках кино в YouTube на украинском и канал которого существует в течение почти пяти лет, отметил, что телеканал "1 + 1" сделал на него две жалобы в соцсеть и теперь его детище окончательно удалят.

В то же время, с момента уведомления Андерсоном о блокировании его канала сетью YouTube в ночь на 22 января, в украинском сегменте Twitter хеш-тег #saveGeekJournal поднялся на первое место.

"Они очень не любят, когда им об этом говорят. Что, мол, вы делаете очень недостойно. Кстати, мягко говоря, и вот понимаете, когда они об этом узнаютя, то им не нравится, что у тебя где-то в видео двухлетней давности появился кусочек их контента, который мы использовали на правах Fair use, по моему это так называется, то есть ни Universal ны различные Warner Brothers к нам по этой причине не цеплялись ", - прокомментировал блогер.

Он пояснил, что канал будет полностью заблокирован через неделю с момента забастовки от "1 + 1". Ни одно из видео, которое вышло на канале нельзя будет пересмотреть.

Тайлер Андерсон стал популярен в том числе и за критику творения "1 + 1" - сериала "Школа", который он критиковал за банальный сюжет, откровенно плохую актерскую игру и засилье рекламы.

Последнее видео на его канале, опубликованное 20 января, называлось "Как потерять все за 30 лет? Когда 1 + 1 стал г + г? СВ Шоу, Империя кино, Шоу долгоносиков, ТСН". Сейчас видео недоступно в YouTube.

1 + 1. За что? За несколько обзоров продукта плюсов и видео-ретроспективы скатывания канала в то состояние, которое есть сейчас. Если вы думаете, что канал имел на это право, ведь в видео были использованы материалы - дудки. Такое использование подпадает под категорию "fair use". Это когда отступных паразитирования на чужом контенте и он выступает как демонстрация объекта критики ", - прокомментировал жалобы от телеканала видеоблоггер проекта " Проклятый рационалист Артем Альбиоль. "На канал Тайлера, который он создает вдвоем со своей девушкой Юлианой, поступили 2 и 3 третий забастовки, которые в сочетании с первым приведут к удалению канала в ближайшую неделю. И все эти забастовки от огромного телеканала Блогер отметил, что Geek Journal Тайлера Андерсона был первым украиноязычным YouTube-каналом, который он начал смотреть и вдохновился для создания собственного.

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