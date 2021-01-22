В Минцифры рассказали, какие сервисы появятся в "Операции" до конца года
Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.
"Среди новых сервисов, которые запускает Минцифра в 2021 году - Дия ID, смена места жительства, строительные услуги классов СС2 и СС3, налоговые онлайн-услуги, электронное медицинское заключение и автоматическая регистрация бизнеса", - говорится в сообщении.
В пресс-службе объяснили, что Дия ID - это современная цифровая подпись, которая облегчит украинцам получение услуг в онлайне. С помощью сервиса квалифицированный электронной подписи (КЭП) можно будет получить за несколько кликов в смартфоне. Его владельцы смогут подписывать документы в смартфоне, получать административные и финансовые услуги.
Новые строительные онлайн-сервисы будут включать оповещения о начале выполнения строительных работ и ввод в эксплуатацию объектов класса СС2 и СС3. Кроме того, планируется внедрение автоматической регистрации услуг для физических лиц-предпринимателей онлайн без участия регистратора.
Налоговые онлайн-услуги предусматривают создание кабинета налогоплательщика.
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Напомним, министр цифровой трансформации Михаил Федоров назвал приоритетные для доработки законопроекты в 2021 году.
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