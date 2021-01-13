Дия.City, "безбумажный режим", криптовалюта: в Минцифры назвали топ-7 приоритетных законопроектов в 2021 году

13 января, 2021, 11:23

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров назвал приоритетные для доработки законопроекты в 2021 году

Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал в Telegram.

"Приоритезирували законопроекты, которые будем дорабатывать с Комитетом цифровой трансформации в парламенте и стараться принять в этом году", - написал Федоров.

Первой инициативой является изменения в закон, которые позволят полностью приравнять электронные паспорта в обычных пластиковых или бумажных. Федоров напомнил, что сейчас использование электронных паспортов соответствующим постановлением Кабинета министров регулируется как эксперимент.

Кроме того, планируются изменения в закон об изменении места регистрации, которые позволят запустить соответствующую электронную услугу. По словам Федорова, ведомство предлагает сделать ее практически декларативной, отвязав прописку от многих жизненных ситуаций, где она не нужна.

Среди приоритетных министр назвал закон, который позволит уже в этом году внедрять "безбумажный режим" - когда государство не будет иметь права требовать документ у человека, если такой уже есть в любом государственном реестре.

Еще одним приоритетным законом, по словам Федорова, есть закон о Дия.City.

Также в 2021 году планируется доработки закона о реестрах.

"Закон в первую очередь об эффективности и надежности хранения наших с вами персональных данных в реестрах. Принятие закона позволит запустить платформу для развертывания реестров (сумасшедшая экономия бюджетных средств и решение, которое мы точно сможем экспортировать на весь мир и зарабатывать как государство, а не тратить ), улучшит качество данных в реестрах (отсутствие дублей, подтягивается вся информация и документы) и многие другие преимущества ", - пояснил Федоров.

Следующим приоритетным законом является закон о виртуальных активах и легализации криптовалюты. Министр напомнил, что этот проект закона уже прошел первое чтение.

В последнее приоритетным документом является закон об открытии рынка облачных технологий для хранения данных. Он, по словам Федорова, позволит государству экономить существенные средства, а бизнеса - развивать новый рынок и привлекать инвестиции.

"Будем не только надеяться на поддержку депутатов, но и участвовать во всех рабочих встречах, заседаниях фракции, презентовать исследования, подходы, продукты, делать все, чтобы эти решения были нашими общими результатами", - подытожил Федоров.

Министр добавил, что принятие этих законопроектив позволит приблизить Украину к ее цели - создать удобную государство с точки зрения услуг для людей и бизнеса.

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