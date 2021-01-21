Зидан бросился оправдывать "Реал" за поражение от клуба третьего дивизиона

21 января, 2021, 09:09

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что не считает позором поражение от клуба третьего дивизиона "Алькояно" в Кубке Испании

Об этом сообщает Marca .

По словам француза, поражение 1: 2 в Кубке Испании от команды из третьего дивизиона он не считает позором.

"Ответственность беру на себя. Игроки стремились к победе, и если бы мы забили второй гол, то все сложилось бы иначе. Но это футбол. У команд из таких лиг мы должны выигрывать. Но то, что случилось не позор, такое бывает - и теперь произошло с нами. мы продолжим работать, мы не будем сходить с ума из-за этого ", - сказал Зидан, после игры, в которой в воротах" Реалуу "дебютировал украинский голкипер Андрей Лунин.

Напомним, 20 января в 1/16 финала Кубка Испании "Реал" проиграл "Алькояно" со счетом 1: 2.

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