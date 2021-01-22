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Espreso.tvОбществоСтепанов заявил, что заболеваемость COVID уменьшилась благодаря локдауну

Степанов заявил, что заболеваемость COVID уменьшилась благодаря локдауну

22 января глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что правительство получило результаты, на которые рассчитывало введением карантина

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире одного из телеканалов, передает " Сегодня ".

"Мы уже имеем предварительно результаты, на которые рассчитывали. Мы уже имеем стабилизацию по уровню заболеваемости. Уменьшение уровня заболеваемости мы уже увидели. Более того - мы имеем уменьшение количества госпитализированных людей. Сегодня утром у нас 18 862 человека, которые находятся в больницах. наибольшее количество людей, находящихся в больницах, - это 38% занятых коек - Николаевская область. в целом по Украине - 28% занятых коек ", - заверил Степанов.

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Министр заверил, что после жестких ограничений Украина перейдет к адаптивному карантину, а новых локдаунов пока не планируют.

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Также министр заявил, что за время пандемии сотни людей в Украине повторно заразились коронавирусом.

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