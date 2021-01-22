Степанов заявил, что заболеваемость COVID уменьшилась благодаря локдауну

22 января, 2021, 10:02

22 января глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что правительство получило результаты, на которые рассчитывало введением карантина

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире одного из телеканалов, передает " Сегодня ".

"Мы уже имеем предварительно результаты, на которые рассчитывали. Мы уже имеем стабилизацию по уровню заболеваемости. Уменьшение уровня заболеваемости мы уже увидели. Более того - мы имеем уменьшение количества госпитализированных людей. Сегодня утром у нас 18 862 человека, которые находятся в больницах. наибольшее количество людей, находящихся в больницах, - это 38% занятых коек - Николаевская область. в целом по Украине - 28% занятых коек ", - заверил Степанов.

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Министр заверил, что после жестких ограничений Украина перейдет к адаптивному карантину, а новых локдаунов пока не планируют.

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Также министр заявил, что за время пандемии сотни людей в Украине повторно заразились коронавирусом.

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