Коронавирус в Украине: за сутки умерли 163 украинца

22 января, 2021, 08:18

5348 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 22 января

В частности, заболели 164 ребенка и 225 медработников, сообщает глава Минздрава Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 1900 человек;

летальных случаев - 163;

выздоровели - 14239 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 43 593 (в том числе методом ПЦР - 23410, методом ИФА - 20183).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1182969 человек;

выздоровели - 928 969 человек;

летальных исходов - 21 662;

проведения ПЦР-тестов - 6057828.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (507), Днепропетровской (414), Львовской (370), Запорожской (350) и Киевской (313) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 507 случаев;

Винницкая область - 162 случая;

Волынская область - 135 случаев;

Днепропетровская область - 414 случаев;

Донецкая область - 266 случаев;

Житомирская область - 152 случая;

Закарпатская область - 142 случая;

Запорожская область - 350 случаев;

Ивано-Франковская область - 226 случаев;

Киевская область - 313 случаев;

Кировоградская область - 28 случаев;

Луганская область - 67 случаев;

Львовская область - 370 случаев;

Николаевская область - 275 случаев;

Одесская область - 287 случаев;

Полтавская область - 192 случая;

Ровенская область - 160 случаев;

Сумская область - 123 случая;

Тернопольская область - 113 случаев;

Харьковская область - 300 случаев;

Херсонская область - 81 случай;

Хмельницкая область - 134 случая;

Черкасская область - 195 случаев;

Черновицкая область - 217 случаев;

Черниговская область - 139 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.