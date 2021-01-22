Коронавирус в Украине: за сутки умерли 163 украинца
В частности, заболели 164 ребенка и 225 медработников, сообщает глава Минздрава Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 1900 человек;
- летальных случаев - 163;
- выздоровели - 14239 человек;
- осуществлено тестирований за сутки - 43 593 (в том числе методом ПЦР - 23410, методом ИФА - 20183).
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 1182969 человек;
- выздоровели - 928 969 человек;
- летальных исходов - 21 662;
- проведения ПЦР-тестов - 6057828.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (507), Днепропетровской (414), Львовской (370), Запорожской (350) и Киевской (313) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев - 507 случаев;
Винницкая область - 162 случая;
Волынская область - 135 случаев;
Днепропетровская область - 414 случаев;
Донецкая область - 266 случаев;
Житомирская область - 152 случая;
Закарпатская область - 142 случая;
Запорожская область - 350 случаев;
Ивано-Франковская область - 226 случаев;
Киевская область - 313 случаев;
Кировоградская область - 28 случаев;
Луганская область - 67 случаев;
Львовская область - 370 случаев;
Николаевская область - 275 случаев;
Одесская область - 287 случаев;
Полтавская область - 192 случая;
Ровенская область - 160 случаев;
Сумская область - 123 случая;
Тернопольская область - 113 случаев;
Харьковская область - 300 случаев;
Херсонская область - 81 случай;
Хмельницкая область - 134 случая;
Черкасская область - 195 случаев;
Черновицкая область - 217 случаев;
Черниговская область - 139 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
5348 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 22 января 2021 года. В частности,...Опубликовано Максим Степанов Четверг, 21 Января 2021
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