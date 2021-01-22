"Голос" подал в суд на НАПК по вопросу прекращения госфинансирования
Об этом сообщает пресс-служба суда.
"Окружным административным судом города Киева зарегистрирован иск политической партии "Голос" к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции", - говорится в сообщении.
Истец просит суд отменить приказ НАПК, которым было остановлено государственное финансирование уставной деятельности "Голоса".
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Среди других требований иска - признать противоправными действия Нацагентства по составления заключения о результатах анализа финансового отчета партии.
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"Голос" считает, что НАПК при анализе отчета вышло за пределы своих полномочий, а основания для приостановки финансирования отсутствуют.
Сейчас суд решает, возбуждать дело.
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