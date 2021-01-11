НАПК приостановило госфинансирование "Голоса" из-за претензий к оформлению документов, - Рудик
Об этом сообщила лидер партии Кира Рудык на своей странице в Facebook.
"НАПК приостановило государственное финансирование для партии "Голос". В Нацагентстве по предупреждению коррупции возникли претензии к оформлению сделок и актов выполненных работ в наших подрядчиков и к тому, что мы заплатили арендную плату за офисы трех наших территориальных организаций", - написала Рудык.
Фракция "Голоса" расценивает это "как давление на независимую и единую неолигархическую парламентскую партию".
"Мы не берем деньги ни у одного из олигархов. Мы не платим депутатам за их голоса в Верховной Раде, мы не лоббирует интересы отдельных бизнес-холдингов. Основным источником финансирования операционной деятельности партии остаются Государственные средства, предусмотренные законом. Эти деньги - это залог нашей независимости как единой демократической проевропейской партии, члены которой никогда не участвовали в коррупционных схемах ", - написала Рудык.
Она отметила, что попытка лишить "Голос" государственного финансирования является "безосновательной" и партия готовится обжаловать такое решение. Партия "Голос" призывает НАПК "не превышать свои полномочия и оставаться независимым органом. А также служить на пользу обществу, выполняя свою основную функцию - предотвращение коррупции, а не быть инструментом политического давления на партию, которая борется с коррупцией и олигархатом".