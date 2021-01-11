Об этом сообщила лидер партии Кира Рудык на своей странице в Facebook.

"НАПК приостановило государственное финансирование для партии "Голос". В Нацагентстве по предупреждению коррупции возникли претензии к оформлению сделок и актов выполненных работ в наших подрядчиков и к тому, что мы заплатили арендную плату за офисы трех наших территориальных организаций", - написала Рудык.

Фракция "Голоса" расценивает это "как давление на независимую и единую неолигархическую парламентскую партию". "Мы не берем деньги ни у одного из олигархов. Мы не платим депутатам за их голоса в Верховной Раде, мы не лоббирует интересы отдельных бизнес-холдингов. Основным источником финансирования операционной деятельности партии остаются Государственные средства, предусмотренные законом. Эти деньги - это залог нашей независимости как единой демократической проевропейской партии, члены которой никогда не участвовали в коррупционных схемах ", - написала Рудык.