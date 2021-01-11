 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбщество"Голос" заявил об остановке госфинансирования и обвинил в этом НАПК

"Голос" заявил об остановке госфинансирования и обвинил в этом НАПК


фото: goloszmin.org
Национальное агентство по предупреждению коррупции заблокировало госфинансирование партии "Голос"

Об этом заявила глава партии Кира Рудык, сообщает пресс-служба "Голоса".

Руководительница назвала этот факт "политическим давлением".

"Государственное финансирование, предусмотренное законом, является одним из источников нашей независимости. Попытка лишить нас этого источника является безосновательным политическим давлением", - заявила она.

Рудык отметила, что партия обжалует это решение.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 января, 2021 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать