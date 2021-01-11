"Голос" заявил об остановке госфинансирования и обвинил в этом НАПК
11 января, 2021, 11:03
Национальное агентство по предупреждению коррупции заблокировало госфинансирование партии "Голос"
Об этом заявила глава партии Кира Рудык, сообщает пресс-служба "Голоса".
Руководительница назвала этот факт "политическим давлением".
"Государственное финансирование, предусмотренное законом, является одним из источников нашей независимости. Попытка лишить нас этого источника является безосновательным политическим давлением", - заявила она.
Рудык отметила, что партия обжалует это решение.
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