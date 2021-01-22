Промоутер рассказал, когда состоится супербой Фьюри - Джошуа

22 января, 2021, 20:16

Промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, что в мае-июне нужно ждать боя Тайсона Фьюри против Джошуа за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе

Об этом сообщает talkSPORT .

По словам Уоррена, он надеется, что точная дата определится в ближайшие несколько недель.

"Каждый хочет увидеть этот бой. Его хотят независимо от результата поединка. Искренне верю, что свой следующий бой они проведут между собой. Если быть реалистами, то поединок состоится в мае или июне. Надеюсь, что все решится в ближайшие несколько недель. На этой неделе будет согласовано некое соглашение, а контракт подпишут на два боя", - сказал Фрэнк Уоррен.

Энтони Джошуа владеет поясами WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).

20 января стало известно, что Всемирная боксерская организация санкционировала бой между британскими тяжеловесами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.

22 января британский промоутер Эдди Хирн рассказал, что поединок Тайсон Фьюри - Энтони Джошуа в супертяжелом весе - будет самым прибыльным в мире.

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