WBO убрала Усика с пути к супербою между Джошуа и Фьюри, - BoxingScene
Об этом сообщает BoxingScene .
По информации издания, WBO больше не настаивает на немедленном проведении Джошуа обязательной защиты титула против украинца Александра Усика.
Организация санкционировала проведение поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри. Разрешение WBO дала при условии, что триумфатор поединка встретится с победителем боя за временный пояс WBO, в котором Александр Усик сразится с британцем Джо Джойсом.
По данным источников, бой между новым абсолютным чемпионом мира и обладателем временного титула WBO должен состояться в течение полугода после встречи Усик - Джойс. Если Фьюри или Джошуа не выполнят это условие, временный чемпион WBO станет полноценным обладателем титула организации.
Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO. Джо Джойс занимает второе место в рейтинге организации.
Джошуа владеет поясами WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).
- Напомним, 19 января промоутер Эдди Хирн заявил, что Александр Усик требует за отказ от поединка с Джошуа 2 млн фунтов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-