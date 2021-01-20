WBO убрала Усика с пути к супербою между Джошуа и Фьюри, - BoxingScene

20 января, 2021, 09:41

Всемирная боксерская организация санкционировала бой между британскими тяжеловесами Джошуа и Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира

Об этом сообщает BoxingScene .

По информации издания, WBO больше не настаивает на немедленном проведении Джошуа обязательной защиты титула против украинца Александра Усика.

Организация санкционировала проведение поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри. Разрешение WBO дала при условии, что триумфатор поединка встретится с победителем боя за временный пояс WBO, в котором Александр Усик сразится с британцем Джо Джойсом.

По данным источников, бой между новым абсолютным чемпионом мира и обладателем временного титула WBO должен состояться в течение полугода после встречи Усик - Джойс. Если Фьюри или Джошуа не выполнят это условие, временный чемпион WBO станет полноценным обладателем титула организации.

Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO. Джо Джойс занимает второе место в рейтинге организации.

Джошуа владеет поясами WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).

Напомним, 19 января промоутер Эдди Хирн заявил, что Александр Усик требует за отказ от поединка с Джошуа 2 млн фунтов.

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