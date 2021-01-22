Самый прибыльный в мире: промоутер поделился подробностями подготовки к супербою Фьюри - Джошуа
Об этом сообщает Boxing Scene.
По словам Хирна, условия супербоя уже согласованы.
"Конечно, этот бой сейчас самый прибыльный в мире бокса. В этом поединке будут деньги уровня Флойда Мейвезера. Таких сумм никто не видел со времен выступлений Флойда. С тех пор никто и близко не заработал таких денег. Условия боя уже согласованы. Нужно еще обсудить телевизионные вопрос, место проведения поединка. Тайсон и Джошуа тренируются с пониманием, что следующий бой проведут друг против друга", - сказал промоутер.
Энтони Джошуа владеет поясами WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).
Промоутер Эдди Хирн представляет интересы Александра Усика и Энтони Джошуа.
- 20 января стало известно, что Всемирная боксерская организация санкционировала бой между британскими тяжеловесами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.
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