Самый прибыльный в мире: промоутер поделился подробностями подготовки к супербою Фьюри - Джошуа

22 января, 2021, 18:28

Британский промоутер Эдди Хирн рассказал, что поединок Тайсон Фьюри - Энтони Джошуа в супертяжелом весе - будет самым прибыльным в мире

Об этом сообщает Boxing Scene.

По словам Хирна, условия супербоя уже согласованы.

"Конечно, этот бой сейчас самый прибыльный в мире бокса. В этом поединке будут деньги уровня Флойда Мейвезера. Таких сумм никто не видел со времен выступлений Флойда. С тех пор никто и близко не заработал таких денег. Условия боя уже согласованы. Нужно еще обсудить телевизионные вопрос, место проведения поединка. Тайсон и Джошуа тренируются с пониманием, что следующий бой проведут друг против друга", - сказал промоутер.

Энтони Джошуа владеет поясами WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).

Промоутер Эдди Хирн представляет интересы Александра Усика и Энтони Джошуа.

20 января стало известно, что Всемирная боксерская организация санкционировала бой между британскими тяжеловесами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.

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