Пожар в Одессе: владельцу отеля сообщили о подозрении

22 января, 2021, 19:01

Об этом сообщает сайт прокуратуры Одесской области.

По данным следствия, в 2014 году подозреваемый обустроил отель (хостел) с 30 номерами без разрешений и юридических оснований с целью получения незаконной прибыли.

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"Из-за допущенных владельцем хостела нарушений пожарной безопасности, произошел пожар, который не потушили вовремя из-за отсутствия в помещении средств тушения. Также произошло неконтролируемое горение на пути эвакуации из-за недемонтированной горючей облицовки", - говорится в сообщении.

Установлено, что в хостеле не было средства системы оповещения о пожаре, из-за чего постояльцы не узнали вовремя о возгорании.

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Владельцу хостела объявили подозрение ч.2 статьи 270 Уголовного кодекса. Следствие направило в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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