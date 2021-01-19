Пожар в Одессе: один из пострадавших находится в тяжелом состоянии

19 января, 2021, 07:55

В Одессе одному из пострадавших во время пожара в гостинице понадобится пересадка кожи

Об этом журналистам сообщил заведующий ожоговым отделением Одесской больницы №10 Александр Ставратий, информирует УНИАН.

Он отметил, что в больницу были доставлены 21-летний студент-иностранец и 47-летний гражданин Украины. У обоих отравление продуктами горения и ожог дыхательных путей.

По словам Ставратия, старший по возрасту мужчина находится в тяжелом состоянии. У него ожоги около 50% поверхности тела, и ему, скорее всего, понадобится пересадка кожи.

"Его состояние стабильно тяжелое. Он находится в блоке интенсивной терапии", - отметил медик.

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