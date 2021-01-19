Пожар в Одессе: один из пострадавших находится в тяжелом состоянии
Об этом журналистам сообщил заведующий ожоговым отделением Одесской больницы №10 Александр Ставратий, информирует УНИАН.
Он отметил, что в больницу были доставлены 21-летний студент-иностранец и 47-летний гражданин Украины. У обоих отравление продуктами горения и ожог дыхательных путей.
По словам Ставратия, старший по возрасту мужчина находится в тяжелом состоянии. У него ожоги около 50% поверхности тела, и ему, скорее всего, понадобится пересадка кожи.
"Его состояние стабильно тяжелое. Он находится в блоке интенсивной терапии", - отметил медик.
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