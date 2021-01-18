В Одессе два человека погибли на пожаре в Аркадии

18 января, 2021, 07:58

В Одессе в результате пожара в трехэтажном доме, в помещении которого расположен отель, два человека погибли и еще двое пострадали

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"17 января в 20:30 в Приморском районе Одессы на ул. Посмитного 10/12 произошло возгорание третьего этажа и крыши трехэтажного жилого дома. Дом на один подъезд, 36 квартир. В 22:05 пожар локализован и в 23:51 ликвидирован на площади 1 тыс. 200 м кв. В результате пожара погибли 2 человека и пострадали 2 человека, которые госпитализированы в больницу ", - говорится в сообщении.

м. Одесса ↘️ Ликвидирован пожар третьего этажа и крыши трехэтажного жилого дома ✅ 17 января в 20:30 в ... Опубликовано ДСНС УкраиныВоскресенье, 17 Январь 2021

Фото: Думская

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