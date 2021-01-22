Футболист "Манчестер Сити" Зинченко похвастался новыми бутсами

22 января, 2021, 16:17

Украинский футболист английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко похвастался новыми бутсами от PUMA

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram Зинченко.

24-летний Зинченко спросил у фанатов, кто будет лучше него, когда он наденет новые бутсы.

"Кто будет лучше меня в моих новых PUMA? Кайл Уокер, это точно будешь не ты", - написал украинец.

Контракт Александра Зинченко с "Сити" рассчитан до лета 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается Transfermark в 20 млн евро. В нынешнем сезоне украинец сыграл за "Манчестер Сити" 11 матчей и отдал 1 результативную передачу.

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