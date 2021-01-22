Футболист "Манчестер Сити" Зинченко похвастался новыми бутсами
22 января, 2021, 16:17
Украинский футболист английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко похвастался новыми бутсами от PUMA
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram Зинченко.
24-летний Зинченко спросил у фанатов, кто будет лучше него, когда он наденет новые бутсы.
"Кто будет лучше меня в моих новых PUMA? Кайл Уокер, это точно будешь не ты", - написал украинец.
Контракт Александра Зинченко с "Сити" рассчитан до лета 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается Transfermark в 20 млн евро. В нынешнем сезоне украинец сыграл за "Манчестер Сити" 11 матчей и отдал 1 результативную передачу.
- 21 декабря стало известно, что Александр Зинченко попал в сферу интересов итальянских "Наполи" и "Ювентуса".
- 18 января в 19-м туре Английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" победил "Кристал Пэлэс" со счетом 4:0.
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