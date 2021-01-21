 
РУСУКР
live
Espreso.tvСпортЗвезда "Ман Сити" заразился коронавирусом

Звезда "Ман Сити" заразился коронавирусом


фото: Getty Images
Форвард английского "Манчестер Сити" Серхио Агуэро получил положительный тест на коронавирус

Об этом футболист сообщил в twitter.

По словам Агуэро, он сразу самоизолировался.

"После тесного контакта я самоизолировался, и последний тест, который я получил, был положительным на COVID-19. У меня были некоторые симптомы, и я выполняю указания врача по восстановлению. Берегите себя!" - написал аргентинец.

В этом сезоне Серхио Агуэро провел лишь 9 матчей и забил 2 мяча. 32-летний аргентинец пропустил большинство матчей из-за травмы подколенного сухожилия.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 января, 2021 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать