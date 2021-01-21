Звезда "Ман Сити" заразился коронавирусом
Об этом футболист сообщил в twitter.
По словам Агуэро, он сразу самоизолировался.
"После тесного контакта я самоизолировался, и последний тест, который я получил, был положительным на COVID-19. У меня были некоторые симптомы, и я выполняю указания врача по восстановлению. Берегите себя!" - написал аргентинец.
В этом сезоне Серхио Агуэро провел лишь 9 матчей и забил 2 мяча. 32-летний аргентинец пропустил большинство матчей из-за травмы подколенного сухожилия.
After a close contact, I've been self-isolating and the latest test I took was positive for COVID 19. I had some symptoms and I'm following doctor's orders for recovery. Take care, everyone!- Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) January 21, 2021
- 17 января в 19-м туре Английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" победил "Кристал Пэлэс" со счетом 4:0.
- 20 января в перенесенном матче 1-го тура АПЛ "Манчестер Сити" победил "Астон Виллу".
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