Звезда "Ман Сити" заразился коронавирусом

21 января, 2021, 17:19

Форвард английского "Манчестер Сити" Серхио Агуэро получил положительный тест на коронавирус

Об этом футболист сообщил в twitter.

По словам Агуэро, он сразу самоизолировался.

"После тесного контакта я самоизолировался, и последний тест, который я получил, был положительным на COVID-19. У меня были некоторые симптомы, и я выполняю указания врача по восстановлению. Берегите себя!" - написал аргентинец.

В этом сезоне Серхио Агуэро провел лишь 9 матчей и забил 2 мяча. 32-летний аргентинец пропустил большинство матчей из-за травмы подколенного сухожилия.

After a close contact, I've been self-isolating and the latest test I took was positive for COVID 19. I had some symptoms and I'm following doctor's orders for recovery. Take care, everyone! - Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) January 21, 2021

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