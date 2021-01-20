"Ман Сити" с Зинченко победил "Астон Виллу" и вышел на первое место в АПЛ

20 января, 2021, 21:53

В перенесенном матче 1-го тура Английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" победил "Астон Виллу" со счетом 2:0

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Победный мяч во встрече забил Бернарду Силва, который отличился на 77-й минуте. Александр Зинченко появился на футбольном поле на 21-й. Это случилось после того, как Кайл Уокер получил травму.

Контракт Александра Зинченко с "Сити" рассчитан до лета 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается Transfermark в 20 млн евро. В нынешнем сезоне 24-летний Зинченко сыграл за "Манчестер Сити" 11 матчей и отдал 1 результативную передачу.

"Манчестер Сити" вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ. У команды 38 очков, так же у "Лестера", у которого на 1 матч сыграно больше. У "Ман Юнайтед" 37 баллов и третья позиция. "Астон Вилла" идет одиннадцатой.

Чемпионат Англии

1-й тур (перенесенный матч)

20 января

"Манчестер Сити" - "Астон Вилла" 2:0

Гол: Силва, 79, Гюндоган, 89 (пен.)

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