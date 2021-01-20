"Ман Сити" с Зинченко победил "Астон Виллу" и вышел на первое место в АПЛ
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Победный мяч во встрече забил Бернарду Силва, который отличился на 77-й минуте. Александр Зинченко появился на футбольном поле на 21-й. Это случилось после того, как Кайл Уокер получил травму.
Контракт Александра Зинченко с "Сити" рассчитан до лета 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается Transfermark в 20 млн евро. В нынешнем сезоне 24-летний Зинченко сыграл за "Манчестер Сити" 11 матчей и отдал 1 результативную передачу.
"Манчестер Сити" вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ. У команды 38 очков, так же у "Лестера", у которого на 1 матч сыграно больше. У "Ман Юнайтед" 37 баллов и третья позиция. "Астон Вилла" идет одиннадцатой.
Чемпионат Англии
1-й тур (перенесенный матч)
20 января
"Манчестер Сити" - "Астон Вилла" 2:0
Гол: Силва, 79, Гюндоган, 89 (пен.)
- 21 декабря стало известно, что Александр Зинченко попал в сферу интересов итальянских "Наполи" и "Ювентуса".
- 18 января в 19-м туре Английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" победил "Кристал Пэлэс" со счетом 4:0.
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