Трюдо станет первым иностранным лидером, с которым пообщается Байден

21 января, 2021, 07:39

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо станет первым иностранным лидером, с которым пообщается президент США Джо Байден

Разговор Байдена и Трюдо запланирован на пятницу, 22 января, сообщил CBC News со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джейн Псаки.

Псаки отметила, что Байден и Трюдо обсудят двусторонние отношения. В том числе они пообщаются по поводу решения президента США отозвать разрешение, необходимое для строительства нефтепровода Keystone XL.

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Ранее Байден отозвал разрешение на строительство нефтепровода Keystone XL. Нефтепровод должен соединить канадскую провинцию Альберта с нефтеперерабатывающими заводами в США.

Трюдо в ответ на это заявил, что он "разочарован, но признает решение Байдена выполнять его обещание избирательной кампании по Keystone XL".