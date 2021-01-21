Трюдо станет первым иностранным лидером, с которым пообщается Байден
Разговор Байдена и Трюдо запланирован на пятницу, 22 января, сообщил CBC News со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джейн Псаки.
Псаки отметила, что Байден и Трюдо обсудят двусторонние отношения. В том числе они пообщаются по поводу решения президента США отозвать разрешение, необходимое для строительства нефтепровода Keystone XL.
Читайте также: Джо Байден принял присягу президента США
Ранее Байден отозвал разрешение на строительство нефтепровода Keystone XL. Нефтепровод должен соединить канадскую провинцию Альберта с нефтеперерабатывающими заводами в США.
Трюдо в ответ на это заявил, что он "разочарован, но признает решение Байдена выполнять его обещание избирательной кампании по Keystone XL".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-