Джо Байден принёс присягу президента США
20 января, 2021, 18:50
Избранный президент США Джозеф Байден торжественно принес присягу, предусмотренную Конституцией США
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Я, Джозеф Байден-младший, торжественно клянусь, что я буду добросовестно выполнять обязанности президента США и в наиболее полной степени отстаивать и защищать Конституцию США. Да поможет мне Бог!" - сказал Байден.
Перед этим присягу принесла избранная вицепрезидентка США Камала Харрис. Она стала первой женщиной на этом посту и первой вицепрезиденткой-афроамериканкой, а также первой вицепрезиденткой азиатского происхождения.
Напомним, 20 января 2021 в США происходит инаугурация 46-го президента страны Джозефа Байдена-младшего.
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