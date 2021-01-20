Джо Байден принёс присягу президента США

20 января, 2021, 18:50

Избранный президент США Джозеф Байден торжественно принес присягу, предусмотренную Конституцией США

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Я, Джозеф Байден-младший, торжественно клянусь, что я буду добросовестно выполнять обязанности президента США и в наиболее полной степени отстаивать и защищать Конституцию США. Да поможет мне Бог!" - сказал Байден.

Перед этим присягу принесла избранная вицепрезидентка США Камала Харрис. Она стала первой женщиной на этом посту и первой вицепрезиденткой-афроамериканкой, а также первой вицепрезиденткой азиатского происхождения.

Напомним, 20 января 2021 в США происходит инаугурация 46-го президента страны Джозефа Байдена-младшего.

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