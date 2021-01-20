Байден подписал первые указы на посту президента США. ВИДЕО
20 января, 2021, 21:43
Президент США Джо Байден после инаугурации подписал первые три документа в должности
Видео опубликовал канал ABC News в Twitter.
После принятия присяги, Байден подписал три документа.
Байден подписал провозглашение Дня инаугурации, номинации на должности в правительстве и номинации на другие должности.
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BREAKING: Pres. Joe Biden signs #InaugurationDay proclamation, including nominations to Cabinet positions. https://t.co/qjeUynJUdz pic.twitter.com/vlhRTTIY5X- ABC News (@ABC) January 20, 2021
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