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Байден подписал первые указы на посту президента США. ВИДЕО


фото: Reuters
Президент США Джо Байден после инаугурации подписал первые три документа в должности

Видео опубликовал канал ABC News в Twitter.

После принятия присяги, Байден подписал три документа.

Байден подписал провозглашение Дня инаугурации, номинации на должности в правительстве и номинации на другие должности.

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