"Роттердам+": прокурор САП повторно закрыл дело, - НАБУ

Об этом сообщили в Национальном бюро расследований.

"Прокурор САП Пономаренко повторно закрыл дело "Роттердам+". НАБУ обжалует это незаконное решение", - говорится в сообщении.

В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что готовят жалобу на имя и.о. руководителя САП по решению прокурора Пономаренко.

"Надеемся на оперативное рассмотрение", - заявили в ведомстве.

Прокурор #САП Пономаренко повторно закрыл дело "Роттердам+". #НАБУ обжалует это незаконное решение. Детали позже. - NAB Ukraine (@nab_ukr) January 21, 2021

Напомним, 27 октября Высший антикоррупционный суд возобновил следствие по "делу Роттердам+".

17 ноября экс-депутат Виктор Чумак отозвал апелляционную жалобу об отказе возобновлять дело "Роттердам+", ведь уже есть решение другой судьи.

"Роттердам+", по данным следствия, это схема искусственного завышения цены на электроэнергию для населения. В тариф вложили стоимость транспортировки угля из-за рубежа, которого в действительности не было. Подозрения вручили топ-чиновникам компании ДТЭК и руководству Нацкомиссии по регулированию энергетики (НКРЭКУ). В то же время, с другой стороны, "Роттердам+" - это формула расчета цены на уголь на транспортном хабе.

18 ноября расследование "дела Роттердам+" было возобновлено по решению Высшего антикоррупционного суда.

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