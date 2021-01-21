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Espreso.tvОбщество"Роттердам+": прокурор САП повторно закрыл дело, - НАБУ

"Роттердам+": прокурор САП повторно закрыл дело, - НАБУ

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко уже во второй раз закрыл дело по формуле "Роттердам+"

Об этом сообщили в Национальном бюро расследований.

"Прокурор САП Пономаренко повторно закрыл дело "Роттердам+". НАБУ обжалует это незаконное решение", - говорится в сообщении.

В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что готовят жалобу на имя и.о. руководителя САП по решению прокурора Пономаренко.

"Надеемся на оперативное рассмотрение", - заявили в ведомстве.

  • Напомним, 27 октября Высший антикоррупционный суд возобновил следствие по "делу Роттердам+".
  • 17 ноября экс-депутат Виктор Чумак отозвал апелляционную жалобу об отказе возобновлять дело "Роттердам+", ведь уже есть решение другой судьи.
  • "Роттердам+", по данным следствия, это схема искусственного завышения цены на электроэнергию для населения. В тариф вложили стоимость транспортировки угля из-за рубежа, которого в действительности не было. Подозрения вручили топ-чиновникам компании ДТЭК и руководству Нацкомиссии по регулированию энергетики (НКРЭКУ). В то же время, с другой стороны, "Роттердам+" - это формула расчета цены на уголь на транспортном хабе.
  • 18 ноября расследование "дела Роттердам+" было возобновлено по решению Высшего антикоррупционного суда.

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