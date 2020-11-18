 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономика"Расследование возобновлено": НАБУ отрицает закрытие дела Роттердам+

"Расследование возобновлено": НАБУ отрицает закрытие дела Роттердам+


фото: nabu.gov.ua
Расследование дела Роттердам+ восстановлено по решению Высшего антикоррупционного суда

Об этом пресс-служба НАБУ сообщила в Twitter.

"Расследование дела Роттердам + восстановлено по решению ВАКС. Информация о его якобы закрытии не соответствует действительности. Заявитель отозвал жалобу из-за отсутствия предмета спора", - говорится в сообщении.

  • Напомним, 27 октября Высший антикоррупционный суд возобновил следствие по "делу Роттердам +" .
  • 17 ноября экс-депутат Виктор Чумак отозвал апелляционную жалобу об отказе возобновлять дело "Роттердам +", ведь уже есть решение другой судьи.
  • "Роттердам +", по данным следствия, это схема с искусственного завышения цены на электроэнергию для населения. В тариф вложили стоимость транспортировки угля из-за рубежа, которого в действительности не было. Подозрения вручили топ-чиновникам компании "ДТЭК" и руководству Нацкомиссии по регулированию энергетики (НКРЭКУ). В то же время, с другой стороны "Роттердам +" - это формула расчета цены на уголь на транспортном хабе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 ноября, 2020 среда

больше новостей

18 ноября, 2020 среда

17 ноября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать