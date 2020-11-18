"Расследование возобновлено": НАБУ отрицает закрытие дела Роттердам+

18 ноября, 2020, 12:20

Расследование дела Роттердам+ восстановлено по решению Высшего антикоррупционного суда

Об этом пресс-служба НАБУ сообщила в Twitter.

"Расследование дела Роттердам + восстановлено по решению ВАКС. Информация о его якобы закрытии не соответствует действительности. Заявитель отозвал жалобу из-за отсутствия предмета спора", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 октября Высший антикоррупционный суд возобновил следствие по "делу Роттердам +" .

17 ноября экс-депутат Виктор Чумак отозвал апелляционную жалобу об отказе возобновлять дело "Роттердам +", ведь уже есть решение другой судьи.

"Роттердам +", по данным следствия, это схема с искусственного завышения цены на электроэнергию для населения. В тариф вложили стоимость транспортировки угля из-за рубежа, которого в действительности не было. Подозрения вручили топ-чиновникам компании "ДТЭК" и руководству Нацкомиссии по регулированию энергетики (НКРЭКУ). В то же время, с другой стороны "Роттердам +" - это формула расчета цены на уголь на транспортном хабе.

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