Правительственные льготы будут распространяться на жителей домов с регламентированным электрообогревом, - Павлюк

21 января, 2021, 11:10

Запланированная правительством компенсация будет предназначена для жителей домов с регламентированным электрообогревом

Об этом заявил Святослав Павлюк, исполнительный директор ассоциации «Энергоэффективные города Украины» в эфире программы "Еспресо кошелек" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

"В компенсацию правительства на электроотопление попадают те, кто регламентировано электроотопления. То есть те, кто его установил, соответственно оформив. Поскольку предыдущим решением Кабмина они потеряли льготу на это отопление, то правительство предлагает ее компенсировать путем предоставления адресной субсидии ", - сказал Павлюк.

По его словам, пока не обнародовали решение о способе предоставления этой субсидии и о порядке обращения граждан.

Кабинет министров 28 декабря отменил льготную цену на электроэнергию для населения - 90 коп за первые 100 кВт-час - с января 2021 и установил ее на уровне 1,68 грн за кВт-ч, это касается и домов с электрообогревом.

Правительство планирует с 1 января компенсировать часть расходов гражданам, использующим электроэнергию для электрообогрева своих домов, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на внеочередном заседании Кабинета Министров 18 января.