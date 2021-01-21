Пожар в доме престарелых в Харькове: Венедиктова назвала предварительную причину

21 января, 2021, 17:25

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отреагировала на пожар в жилом доме престарелых в Харькове и назвала предварительную причину возгорания

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Венедиктова отметила, что в настоящее время пожар локализован.

"Трагедия произошла в частном пансионате для пожилых людей "Золотое время" в Холодногорском районе Харькова на улице Нижней Гиевской. Сейчас пожар локализован. В огне погибли, по данным на эту минуту, 15 человек. 11 человек пострадали", - отметила она.

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Также генпрокурор назвала предварительную причину возгорания.

"Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с электронагревательными приборами. Харьковской областной прокуратурой начато уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшего гибель людей ч. 2 ст. 270 УК Украины", - подчеркнула Венедиктова.

Пожар в частном пансионате для престарелых в Харькове - 15 погибших. Трагедия произошла в частном пансионате для ... Опубликовано Ирина Венедиктова Четверг, 21 января 2021 г.

Напомним, 21 января в Харькове на ул. Нижняя Гиевская, 150б, в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже.

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