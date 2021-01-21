Кравчук о передаче заложников через Медведчука: расцениваю как политическое шарлатанство

21 января, 2021, 13:59

Председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что возможная передача пленных через народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука является политическим мошенничеством

Об этом он заявил в комментарии РБК-Украина .

Он отметил, что схема обмена пленными, как и подгрупа в украинской делегации ТКГ, которую возглавляет Галина Третьякова.

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"Я задаю вопрос: Медведчук - это государство? Если у него есть своя территория в Украине или собственная дача, оно может туда забирать кого угодно", - отметил Кравчук.

По его словам, если в России есть желание обмена, то нужно это решать на государственном уровне, а не на частном.

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"Я это расцениваю как политическое шарлатанство, которое никоим образом не причастно к решению вопроса", - отметил глава украинской делегации в ТКГ.

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