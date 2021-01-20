"Удар РФ по "нормандскому" формату": МИД отреагировал на передачу пленных через Медведчука

20 января, 2021, 19:08

Решение России передать лидеру ОПЗЖ Виктора Медведчука группу украинских граждан, которые были в плену в ОРДЛО, нарушает механизмы решения таких вопросов

Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

"Этот шаг РФ является ударом по "нормандскому" формату и Трехсторонней контактной группе, которые ведут системную работу по обеспечению освобождения удерживаемых в связи с конфликтом людей", - говорится в сообщении.

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В МИД отмечают, что сознательное нивелирование Россией роли ОБСЕ в вопросе освобождения особенно показательно и цинично в день визита в Украину действующего председателя ОБСЕ Анн Линде.

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"Требуем от Российской Федерации неукоснительного соблюдения всех договоренностей: по обеспечению беспрепятственного доступа МККК к украинским военнопленным и заложникам на временно оккупированных Россией территориях Украины, а также освобождения всех удерживаемых в связи с конфликтом людей", - говорится в сообщении