"Удар РФ по "нормандскому" формату": МИД отреагировал на передачу пленных через Медведчука
Об этом говорится в заявлении МИД Украины.
"Этот шаг РФ является ударом по "нормандскому" формату и Трехсторонней контактной группе, которые ведут системную работу по обеспечению освобождения удерживаемых в связи с конфликтом людей", - говорится в сообщении.
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В МИД отмечают, что сознательное нивелирование Россией роли ОБСЕ в вопросе освобождения особенно показательно и цинично в день визита в Украину действующего председателя ОБСЕ Анн Линде.
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"Требуем от Российской Федерации неукоснительного соблюдения всех договоренностей: по обеспечению беспрепятственного доступа МККК к украинским военнопленным и заложникам на временно оккупированных Россией территориях Украины, а также освобождения всех удерживаемых в связи с конфликтом людей", - говорится в сообщении
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