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Espreso.tvСпортБоссы "Реала" определились с будущим Зидана после позорного вылета из Кубка Испании

Боссы "Реала" определились с будущим Зидана после позорного вылета из Кубка Испании


фото: Getty Images
Боссы мадридского "Реала не намерены увольнять главного тренера Зинедина Зидана после сенсационного поражения от "Алькояно" в Кубке Испании

Об этом сообщает Goal.com.

По информации источника, руководство "Реала" доверяет Зинедину Зидану и хочет дать французскому тренеру время на исправление ситуации. В чемпионате Испании мадридский клуб идет на 2-м месте и отстает от лидирующего "Атлетико" на 4 очка.

Матч против "Алькояно" (1:2) стал дебютным для 21-летнего Андрея Лунина в официальных матчах за "Реал". После перехода в мадридский клуб летом 2018 года украинец играл в аренде за "Овьедо", "Вальядолид" и "Леганес".

 

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