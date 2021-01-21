Боссы "Реала" определились с будущим Зидана после позорного вылета из Кубка Испании

21 января, 2021, 16:13

Боссы мадридского "Реала не намерены увольнять главного тренера Зинедина Зидана после сенсационного поражения от "Алькояно" в Кубке Испании

Об этом сообщает Goal.com.

По информации источника, руководство "Реала" доверяет Зинедину Зидану и хочет дать французскому тренеру время на исправление ситуации. В чемпионате Испании мадридский клуб идет на 2-м месте и отстает от лидирующего "Атлетико" на 4 очка.

Матч против "Алькояно" (1:2) стал дебютным для 21-летнего Андрея Лунина в официальных матчах за "Реал". После перехода в мадридский клуб летом 2018 года украинец играл в аренде за "Овьедо", "Вальядолид" и "Леганес".

Напомним, 20 января в 1/16 финала Кубка Испании "Реал" проиграл "Алькояно" со счетом 1:2.

21 января Зидан заявил, что не считает позором поражение от клуба третьего дивизиона "Алькояно" в Кубке Испании.

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