Зинченко прокомментировал слухи о переходе в другой клуб
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на youtube-канал "Футбол 1/2/3".
По словам Зинченко, не нужно обращать внимание на слухи о возможном трансфере.
"Я всегда старался быть профессионалом. У меня есть действующий контракт, я его уважаю и буду отрабатывать до конца. А что касается разговоров и слухов - они были, есть и всегда будут. Не нужно обращать на это внимание. Нужно просыпаться и делать свою работу, становиться лучшим каждый день", - сказал украинец.
Контракт Александра Зинченко с "Сити" рассчитан до лета 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается Transfermark в 20 млн евро.
В нынешнем сезоне 24-летний Зинченко сыграл за "Манчестер Сити" 10 матчей и отдал 1 результативную передачу.
- 21 декабря стало известно, что Александр Зинченко попал в сферу интересов итальянских "Наполи" и "Ювентуса".
- 26 декабря сообщалось, что "Манчестер Сити" отказался продавать Зинченко в зимнее трансферное окно.
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