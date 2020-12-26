"Манчестер Сити" окончательно определился с трансфером Зинченко

26 декабря, 2020, 18:32

Английский "Манчестер Сити" отказался продавать украинского футболиста Александра Зинченко в зимнее трансферное окно

Об этом сообщает The Athletic .

По информации издания, "Манчестер Сити" не заинтересован в продаже Александра Зинченко, поскольку продолжает выступі в нескольких турнирах и ему нужны игроки для ротации состава.

Контракт Зинченко с "Сити" рассчитан до лета 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается Transfermark в 20 млн евро.

В нынешнем сезоне 24-летний Александр Зинченко сыграл за "Манчестер Сити" 6 матчей и отдал 1 результативную передачу.

21 декабря стало известно, что Александр Зинченко попал в сферу интересов итальянских "Наполи" и "Ювентуса".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb