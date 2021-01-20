Зарплаты учителей в январе вырастут на 20%, - Шмыгаль
20 января, 2021, 13:06
По словам премьер-министр Дениса Шмыгаля, зарплаты учителей вырастут почти на 20% уже в январе
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время заседания правительства, передает Еспресо.TV .
Премьер отметил, что зарплаты учителей вырастут на 20% уже в январе 2021 года.
Он пояснил, что Кабмин утвердил новую тарифную сетку для расчета зарплат работникам бюджетных учреждений.
"Правительство выделило в этом году на зарплаты учителям почти 100 млрд грн. Поэтому сегодняшнее решение абсолютно просчитано и обеспечено соответствующими финансами", - прокомментировал Денис Шмыгаль.
- Напомним, в ноябре 2020 сообщалось, что правительство отсрочило повышение зарплат учителям до конца 2021
- Тогда Министерство образования и науки объяснило такое решение отсутствием инфляционных источников финансирования.
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