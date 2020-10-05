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Espreso.tvЭкономикаНет средств: Минобразования объяснило отсрочку на год повышения окладов учителям

Нет средств: Минобразования объяснило отсрочку на год повышения окладов учителям


фото: wz.lviv.ua
По информации Министерства образования и науки, повышение окладов учителей будет отсрочено до конца 2021 года из-за отсутствия инфляционных источников финансирования

Об этом сообщила пресс-служба Минобразования.

Согласно сообщению, в связи с отсутствием инфляционных источников финансирования на реализацию постановления Кабинета министров "Об оплате труда педагогических, научно-педагогических и научных работников заведений и учреждений образования и науки" в 2021 году, правительство поручило Минобразования совместно с Минэкономики, Министерством финансов и Министерством юстиции подготовить и подать в установленном порядке в Кабмин проект решения о приостановлении до конца 2021 года действия этого постановления.

Указанным постановлением с 1 января 2021 года должен быть установлен наименьший размер должностного оклада педагогического работника на уровне трех размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

В то же время отмечается, что отсрочка постановления не предусматривает изменений в имеющихся условиях оплаты труда учителей.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что с 1 сентября 2020 года должностные оклады уже выросли на 5,8% в связи с увеличением должностного оклада работника I тарифного разряда единой тарифной сетке к 2225 грн.

  • Напомним, Кабинет министров планирует отсрочить до конца 2021 года повышение зарплат учителям в связи с отсутствием инфляционных источников финансирования.

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