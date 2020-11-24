Правительство отсрочило повышение зарплат учителям до конца 2021 года

24 ноября, 2020, 10:55

Кабинет министров принял постановление, которое откладывает повышение должностных окладов для учителей на год - до 31 декабря 2021 года

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №1149 от 23 ноября 2020 года.

"Остановить до 31 декабря 2021 года действие постановления Кабинета министров Украины от 10 июля 2019 года №822", - говорится в тексте документа.

Напомним, указанным постановлением с 1 января 2021 года должен был быть установлен наименьший размер должностного оклада педагогического работника на уровне трех размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

В то же время министр образования и науки Сергей Шкарлет в своем Telegram написал, что зарплаты педагогов будут расти, "несмотря на необоснованные решения прошлой власти и экономические трудности из-за пандемии коронавируса".

Так, по его информации, в этом году была найдена возможность увеличить должностные оклады всех работников бюджетной сферы на 5,8% с 1 сентября.

Он добавил, что в проекте государственного бюджета на 2021 год на отрасль образования предусмотрено 173,8 млн грн, что на 34 млн грн больше, чем в этом году.

Шкарлет также напомнил, что в соответствии с запланированным повышением минимальной заработной платы с 1 января следующего года размеры должностных окладов работников бюджетной сферы увеличатся на 20%, а с июля - еще на 8,3%. То есть, указал он, средства на такое увеличение должностных окладов и заработных плат на 2021 год предусмотрены.

Ранее Министерство образования и науки объяснило отсрочку повышения окладов учителей на год отсутствием инфляционных источников финансирования.

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