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Espreso.tvЭкономикаПравительство отсрочило повышение зарплат учителям до конца 2021 года

Правительство отсрочило повышение зарплат учителям до конца 2021 года

Кабинет министров принял постановление, которое откладывает повышение должностных окладов для учителей на год - до 31 декабря 2021 года

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №1149 от 23 ноября 2020 года.

"Остановить до 31 декабря 2021 года действие постановления Кабинета министров Украины от 10 июля 2019 года №822", - говорится в тексте документа.

Напомним, указанным постановлением с 1 января 2021 года должен был быть установлен наименьший размер должностного оклада педагогического работника на уровне трех размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

В то же время министр образования и науки Сергей Шкарлет в своем Telegram написал, что зарплаты педагогов будут расти, "несмотря на необоснованные решения прошлой власти и экономические трудности из-за пандемии коронавируса".

Так, по его информации, в этом году была найдена возможность увеличить должностные оклады всех работников бюджетной сферы на 5,8% с 1 сентября.

Он добавил, что в проекте государственного бюджета на 2021 год на отрасль образования предусмотрено 173,8 млн грн, что на 34 млн грн больше, чем в этом году.

Шкарлет также напомнил, что в соответствии с запланированным повышением минимальной заработной платы с 1 января следующего года размеры должностных окладов работников бюджетной сферы увеличатся на 20%, а с июля - еще на 8,3%. То есть, указал он, средства на такое увеличение должностных окладов и заработных плат на 2021 год предусмотрены.

  • Ранее Министерство образования и науки объяснило отсрочку повышения окладов учителей на год отсутствием инфляционных источников финансирования.

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