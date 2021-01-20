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Espreso.tvОбщество"Буду рад приветствовать Джо Байдена в Киеве": Зеленский прокомментировал инаугурацию президента США

"Буду рад приветствовать Джо Байдена в Киеве": Зеленский прокомментировал инаугурацию президента США


фото: twitter
Президент Владимир Зеленский пригласил в Киев нового президента США Джозефа Байдена

Об этом он написал в Twitter.

"Наблюдая за инаугурацией нового президента США на улице Банковой, буду рад приветствовать Джо Байдена в Киеве. Уверен, что наши отношения улучшатся", - заявил Зеленский.

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