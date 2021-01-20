"Буду рад приветствовать Джо Байдена в Киеве": Зеленский прокомментировал инаугурацию президента США
20 января, 2021, 19:24
Президент Владимир Зеленский пригласил в Киев нового президента США Джозефа Байдена
Об этом он написал в Twitter.
"Наблюдая за инаугурацией нового президента США на улице Банковой, буду рад приветствовать Джо Байдена в Киеве. Уверен, что наши отношения улучшатся", - заявил Зеленский.
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Watching the inauguration of the new US President in the new office on Ban k ova St. I'll be glad to welcome @JoeBiden in the well-known Kyiv. I'm sure our relations will be enhanced pic.twitter.com/OZNMejEJ3l- Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) January 20, 2021
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