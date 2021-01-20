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Espreso.tvСпортМалиновского признали лучшим игроком матча чемпионата Италии

Малиновского признали лучшим игроком матча чемпионата Италии


фото: Getty Images
Украинский полузащитник Руслан Малиновский признан лучшим игроком матча "Удинезе" - "Аталанта"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Статистический портал SofaScore оценил игру Руслана Малиновского оценке 7.8, что является наибольшим показателем среди всех игроков, участвовавших в матче "Удинезе" - "Аталанта" (1:1).

Малиновский вышел на матч в стартовом составе и провел на футбольном поле 81 минуту, результативными действиями не отличался. За это время он нанес 3 удара по воротам, выполнил 26 точных передач из 31, сделал 2 удачных обводки, допустил 1 потерю мяча.

В турнирной таблице Серии А "Аталанта" остается на шестой строчке и отстает от "Ромы", которая идет четвертой в зоне Лиги чемпионов, на 1 балл. "Удинезе" занимает пятнадцатую позицию и борется за выживание.

В этом сезоне 27-летний хавбек провел забил 1 мяч и отдал 3 ассиста.

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