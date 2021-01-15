Малиновский помог "Аталанте" победить "Кальяри" и выйти в четвертьфинал Кубка Италии
15 января, 2021, 11:43
В 1/8 финала Кубка Италии по футболу "Аталанта" из Бергамо победила "Кальяри" со счетом 3:1
Об этом сообщает Еспресо.TV.
За "Аталанту" отличились россиянин Алексей Миранчук, колумбиец Луис Муриель и хорват Бошко Шутало. В составе "Кальяри" единственный мяч забил итальянец Риккардо Соттиль.
В четвертьфинале Кубка Италии "Аталанта" сыграет против победителя пары "Лацио" - "Парма", которые встречаются 21 января.
Кубок Италии
1/8 финала
14 января
"Аталанта" - "Кальяри" 3:1
Голы: Миранчук, 43, Муриель, 61, Шутало, 64 - Соттиль, 55
- 12 января в 1/8 финала Кубка Италии по футболу "Милан" победил "Торино" в серии пенальти со счетом 5:4.
- 14 января в другом матче СПАЛ победил "Сассуоло".
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