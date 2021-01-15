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Espreso.tvСпортМалиновский помог "Аталанте" победить "Кальяри" и выйти в четвертьфинал Кубка Италии

Малиновский помог "Аталанте" победить "Кальяри" и выйти в четвертьфинал Кубка Италии


фото: Getty Images
В 1/8 финала Кубка Италии по футболу "Аталанта" из Бергамо победила "Кальяри" со счетом 3:1

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За "Аталанту" отличились россиянин Алексей Миранчук, колумбиец Луис Муриель и хорват Бошко Шутало. В составе "Кальяри" единственный мяч забил итальянец Риккардо Соттиль.

В четвертьфинале Кубка Италии "Аталанта" сыграет против победителя пары "Лацио" - "Парма", которые встречаются 21 января.

Кубок Италии

1/8 финала

14 января

"Аталанта" - "Кальяри" 3:1

Голы: Миранчук, 43, Муриель, 61, Шутало, 64 - Соттиль, 55

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