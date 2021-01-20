Малиновский помог "Аталанте" сыграть вничью с "Удинезе" в Серии А

20 января, 2021, 17:56

В перенесенном матче 10-го тура чемпионата Италии по футболу "Аталанта" сыграла вничью с "Удинезе"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Удинезе" вышел вперед уже на 1-й минуте встречи. Перейра удачно обыграл защитников "Аталанты" и точным ударом поразил ворота команды из Бергамо.

"Аталанте" удалось сравнять счет в конце первого тайма. Маттео Пессина отдал передачу на Луиса Муриеля, который обошел нескольких футболистов "Удинезе" и переправил мяч в сетку ворот.

Украинец Руслан Малиновский вышел на матч в стартовом составе и провел на футбольном поле 81 минуту, результативными действиями не отличался.

В турнирной таблице Серии А "Аталанта" остается на шестой строчке и отстает от "Ромы", которая идет четвертой в зоне Лиги чемпионов, на 1 балл. "Удинезе" занимает пятнадцатую позицию и борется за выживание.

Чемпионат Италии

10-й тур

"Удинезе" - "Аталанта" 1:1

Голы: Перейра, 1 - Муриель, 44

14 января в 1/8 финала Кубка Италии по футболу "Аталанта" победила "Кальяри" со счетом 3:1.