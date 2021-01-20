Малиновский помог "Аталанте" сыграть вничью с "Удинезе" в Серии А
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Удинезе" вышел вперед уже на 1-й минуте встречи. Перейра удачно обыграл защитников "Аталанты" и точным ударом поразил ворота команды из Бергамо.
"Аталанте" удалось сравнять счет в конце первого тайма. Маттео Пессина отдал передачу на Луиса Муриеля, который обошел нескольких футболистов "Удинезе" и переправил мяч в сетку ворот.
Украинец Руслан Малиновский вышел на матч в стартовом составе и провел на футбольном поле 81 минуту, результативными действиями не отличался.
В турнирной таблице Серии А "Аталанта" остается на шестой строчке и отстает от "Ромы", которая идет четвертой в зоне Лиги чемпионов, на 1 балл. "Удинезе" занимает пятнадцатую позицию и борется за выживание.
Чемпионат Италии
10-й тур
"Удинезе" - "Аталанта" 1:1
Голы: Перейра, 1 - Муриель, 44
- 14 января в 1/8 финала Кубка Италии по футболу "Аталанта" победила "Кальяри" со счетом 3:1.
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