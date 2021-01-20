Лунин впервые в карьере попал в стартовый состав "Реала"
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный twitter "Реала".
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан имел разговор с Луниным и пообещал украинцу, что он сегодня, 20 января, выйдет в стартовом составе "Реала" на матч 1/16 финала Кубка Испании против "Алькояно". Французский специалист сдержал свое слово и доверился украинцу.
Этот матч станет дебютным для 21-летнего Андрея Лунина в официальных матчах за "Реал". После перехода в мадридский клуб летом 2018 года украинец играл в аренде за "Овьедо", "Вальядолид" и "Леганес".
Кубок Испании
1/16 финала
20 января
"Алькояно" - "Реал"
"Реал": Лунин, Одрисола, Милитао, Чуст, Марсело, Каземиро, Вальверде, Иско, Винисиус, Васкез, Мариано.
Начало в 22:00
Прямая трансляция на Megogo
Real Madrid CF (@realmadrid) January 20, 2021
- В октябре сообщалось, что голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа убежден, что Лунин имеет большое будущее .
- 19 января стало известно, что Андрей Лунин может продолжить карьеру в "Хетафе" .
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