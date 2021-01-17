Зидан пообещал выпустить Лунина в стартовом составе "Реала"

17 января, 2021, 12:12

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан пообещал, что 20 января выпустит украинского голкипера Андрея Лунина в стартовом составе мадридцев на матч Кубка Испании

Об этом сообщает Defensa Central .

По информации издания, Зидан разговаривал с Луниным и пообещал украинцу, что он 20 января выйдет в стартовом составе "Реала" на матч 1/16 финала Кубка Испании против "Алькояно".

Этот матч станет дебютным для 21-летнего Андрея Лунина в официальных матчах за "Реал". После перехода в мадридский клуб летом 2018 года украинец играл в аренде за "Овьедо", "Вальядолид" и "Леганес".

"Алькояно" выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата Испании.

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