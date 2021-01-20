Блинкен и Шерман, которые возглавят Государственный департамент США при Байдене, очень хорошо знают проблемы Украины - Валерий Чалый
Об этом сообщил дипломат, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в США 2015-2019 гг. Валерий Чалый в "Большом эфире Василия Зимы" на Еспресо.TV .
"Энтони Блинкен на заседании комитета, где рассматривается его кандидатура на пост госсекретаря США сказал, что поддерживает предоставление летальный оборонительных вооружений Украине. Об этом сказал Джо Байден ранее. Поэтому, я думаю, эту линию они будут очевидно держать. Кроме Энтони Блинкена, который возглавит Госдеп и будет третьим человеком в стране, его заместителем будет человек, который очень хорошо знает Европу, наш регион, очень хорошо знает Украину. Мы еще даже не знаем, насколько они хорошо знают Украину. и это человек, который будет иметь серьезное влияние на нашу позицию не только двустороннюю в США, но и в Европе. Это будет заместитель Энтони Блинкена Венди Шерман. то есть она была в Администрации Обамы. А на ту позицию, где она была раньше в Администрации Обамы (замсекретаря по политическим вопросам, - ред.), заходит Тори Нуланд, которая занималась европейскими вопросами, с Россией вела переговоры, в том числе по конфликту на Донбассе и российской агрессии", - отметил дипломат.
Валерий Чалый отметил, что как на ключевых должностях в Государственном департаменте США, так и в среднем звене Администрации Байдена будут люди, которые прекрасно разбираются в проблемах Украины: "Новый посол, который приедет, точно будет знать ситуацию еще до приезда. В этом плане центр советов скорее всего будет не в Белом доме, а в Государственном департаменте".
- Напомним, президент США Джо Байден после инаугурации подписал первые три документа в должности.
- Нардеп от "ЕС" Владимир Арьев в эфире Еспресо.TV заявил, что Администрация новоизбранного президента США Джозефа Байдена будет поддерживать Украину, но не действующего президента Владимира Зеленского.
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