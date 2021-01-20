Администрация Джо Байдена будет поддерживать Украину, но не президента Зеленского, - Владимир Арьев

20 января, 2021, 21:10

Администрация новоизбранного президента США Джозефа Байдена будет поддерживать Украину, но не действующего президента Владимира Зеленского

Об этом сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев в "Большом эфире Василия Зимы" на Еспресо.TV .

"Мы видим, что отношения украинской администрации, в частности Зеленского, и переходной администрации Байдена вообще не сложились. Я могу напомнить, что в 2016-м году, когда на выборах президента в США победил Трамп, первый разговор между Дональдом Трампом и 5-м президентом Украины Петром Порошенко состоялась на 5-6 день после избрания Трампа президентом. Уже 80 дней после избрания Байдена президентом разговор с Зеленским устроить не удалось", - отметил народный депутат.

Владимир Арьев отметил, что ситуация с введением Соединенными Штатами Америки санкций против народного депутата от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Александра Дубинского имеет негативные последствия и ухудшает отношения администрации президента Зеленского и администрации новоизбранного президента США Джо Байдена.

"Американцы всегда смотрят не на персону, а на перспективу и они будут обязательно иметь сотрудничество с Украиной, и это будет поддержка Украины. Это не будет поддержка Зеленского однозначно, это будет поддержка Украины. И здесь как раз я надеюсь на то, что по крайней мере остаются сейчас и политики, и профессионалы, которые способны наладить между Украиной и Америкой мостик, который последние полтора года разрушал Офис президента Зеленского", - подчеркнул нардеп.

Напомним, 20 января состоялась инаугурация 46-го президента США Джозефа Р. Байдена-младшего.

Президент Владимир Зеленский поздравил президента США Джозефа Байдена с инаугурацией и пригласил в Киев.

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