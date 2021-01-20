Поддерживаю предоставление Украине оборонной помощи, - кандидат на госсекретаря США Блинкен

20 января, 2021, 09:06

Во время слушаний в Комитете по иностранным делам Сената кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен выступил за предоставление Украине военной помощи и содействие в борьбе с коррупцией

Об этом сообщает Голос Америки.

Ожидается, что уже к концу недели Блинкена утвердят в должности главы Государственного департамента США.

"Я поддерживаю предоставление Украине оборонной помощи. На самом деле, я имел возможность написать именно об этом в издании The New York Times три года назад ", - заявил дипломат во время сенатских слушаний.

Именно американская помощь своего времени дала возможность украинской армии усилить позиции Украины в войне на востоке, убежден Блинкен.

"Я очень поддерживаю, чтобы продолжить обеспечение Украины программой с тренировки. По моему мнению, это был успех, когда в течение нескольких администраций мы эффективно тренировать и помогать им различными способами, и украинцы достигли существенного прогресса в способности противостоять агрессии которая идет от России ", - отметил Блинкен.

Дипломат также отметил, что, кроме внешней угрозы, Украина имеет серьезные внутренние вызовы.

"Если угрозой Украине извне является Россия, то ее внутренними угрозами коррупция, отсутствие институтов, которые могут эффективно вести страну. И мы должны помочь украинском с этим также справиться, потому что даже если мы успешно держать Россией на расстоянии, но угроза внутри будет продолжаться, им будет очень трудно построить жизнеспособную демократию ", - отметил Блинкен.

Сенатор Рэнд Пол поинтересовался у кандидата на госсекретаря его позицией по расширению НАТО, в частности, принятия в альянс стран, которые находятся в войне, как Грузия и Украина.

В ответ Блинкен заявил, что Россия применяет агрессию в отношении тех стран, которые не защищены членством в НАТО.

"О членства в НАТО очень хорошая причина, почему Россия ведет себя агрессивно к тем странам, которые не под зонтиком НАТО. Мы видели в прошлом, что страны, которые присоединились к НАТО, были мишенью российской агрессии ", - сказал Блинкен.

Он отдельно сказал о перспективах присоединения к Альянсу Грузии.

"Если такая страна как Грузия способна выполнить требования относительно членства в НАТО. Если это делать взносы в коллективной безопасности, то да, НАТО должно быть открытым ", - добавил дипломат.

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