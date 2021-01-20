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Espreso.tvЭкономика"Соглашения со следствием я не подписывал": Микитась заявил, что не давал показаний по Татарову в обмен на свою свободу

"Соглашения со следствием я не подписывал": Микитась заявил, что не давал показаний по Татарову в обмен на свою свободу


фото: insider
Максим Микитась заявил, что не подписывал соглашения со следствием и не давал показаний по Татарову в обмен на свою свободу

Об этом рассказал бывший владелец "Укрбуд Девелопмент" Максим Микитась в интервью Украинской правде .

"Хочу заранее отметить: в СМИ искусственно сформирован мнение, что я дал показания по Татарову в обмен на свою свободу. Это не так", - цитирует издание слова Микитась.

По его словам, основанием для его освобождения из-под стражи и перевода под домашний арест было то, что он уплатил государству средства в размере 50 млн грн. При этом, отметил Микитась, определенная часть средств была предоставлена "друзьями, которые не остались равнодушными".

Микитась также заявил, что не подписывал соглашения со следствием.

  • 18 декабря стало известно, что и.о. председателя Специализированного антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову.
  • Впоследствии, Национальное антикоррупционное бюро подтвердило информацию о вручении следователями прокурорами САП подозрения заместителю председателя ОПГ Олегу Татарову по делу квартир для Нацгвардии.
  • 21 декабря Татаров в сопровождении адвокатов пришел для вручения ему подозрения в Национальный антикоррупционного бюро. Также Татаров подал заявление о прекращении своих полномочий в должности.
  • 23 декабря заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко передал уголовное производство по подозрению заместителя руководителя Офиса Президента от Национального бюро в Службу безопасности Украины.
  • 30 декабря ВАКС удовлетворил ходатайство ОГПУ об отзыве требования пресечения в виде ареста для Татарова по делу квартир для Нацгвардии.

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