"Соглашения со следствием я не подписывал": Микитась заявил, что не давал показаний по Татарову в обмен на свою свободу
Об этом рассказал бывший владелец "Укрбуд Девелопмент" Максим Микитась в интервью Украинской правде .
"Хочу заранее отметить: в СМИ искусственно сформирован мнение, что я дал показания по Татарову в обмен на свою свободу. Это не так", - цитирует издание слова Микитась.
По его словам, основанием для его освобождения из-под стражи и перевода под домашний арест было то, что он уплатил государству средства в размере 50 млн грн. При этом, отметил Микитась, определенная часть средств была предоставлена "друзьями, которые не остались равнодушными".
Микитась также заявил, что не подписывал соглашения со следствием.
- 18 декабря стало известно, что и.о. председателя Специализированного антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову.
- Впоследствии, Национальное антикоррупционное бюро подтвердило информацию о вручении следователями прокурорами САП подозрения заместителю председателя ОПГ Олегу Татарову по делу квартир для Нацгвардии.
- 21 декабря Татаров в сопровождении адвокатов пришел для вручения ему подозрения в Национальный антикоррупционного бюро. Также Татаров подал заявление о прекращении своих полномочий в должности.
- 23 декабря заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко передал уголовное производство по подозрению заместителя руководителя Офиса Президента от Национального бюро в Службу безопасности Украины.
- 30 декабря ВАКС удовлетворил ходатайство ОГПУ об отзыве требования пресечения в виде ареста для Татарова по делу квартир для Нацгвардии.
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