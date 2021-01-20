"Соглашения со следствием я не подписывал": Микитась заявил, что не давал показаний по Татарову в обмен на свою свободу

20 января, 2021, 11:31

Максим Микитась заявил, что не подписывал соглашения со следствием и не давал показаний по Татарову в обмен на свою свободу

Об этом рассказал бывший владелец "Укрбуд Девелопмент" Максим Микитась в интервью Украинской правде .

"Хочу заранее отметить: в СМИ искусственно сформирован мнение, что я дал показания по Татарову в обмен на свою свободу. Это не так", - цитирует издание слова Микитась.

По его словам, основанием для его освобождения из-под стражи и перевода под домашний арест было то, что он уплатил государству средства в размере 50 млн грн. При этом, отметил Микитась, определенная часть средств была предоставлена "друзьями, которые не остались равнодушными".

Микитась также заявил, что не подписывал соглашения со следствием.

18 декабря стало известно, что и.о. председателя Специализированного антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову.

Впоследствии, Национальное антикоррупционное бюро подтвердило информацию о вручении следователями прокурорами САП подозрения заместителю председателя ОПГ Олегу Татарову по делу квартир для Нацгвардии.

21 декабря Татаров в сопровождении адвокатов пришел для вручения ему подозрения в Национальный антикоррупционного бюро. Также Татаров подал заявление о прекращении своих полномочий в должности.

23 декабря заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко передал уголовное производство по подозрению заместителя руководителя Офиса Президента от Национального бюро в Службу безопасности Украины.

30 декабря ВАКС удовлетворил ходатайство ОГПУ об отзыве требования пресечения в виде ареста для Татарова по делу квартир для Нацгвардии.