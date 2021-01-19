Испанский клуб решил арендовать Лунина у "Реала"

19 января, 2021, 16:22

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин может продолжить карьеру в "Хетафе"

Об этом сообщает El Gol Digital .

"Хетафе", который занимает тринадцатое место в турнирной таблице Ла Лиги, ищет нового голкипера и хотел бы арендовать у мадридского "Реала" Андрея Лунина. Сообщается, что к украинцу есть интерес от других команд высшего испанского дивизиона.

По информации Defensa Central , главный тренер "Реала" Зинедин Зидан имел разговор с Луниным и пообещал украинцу, что он 20 января выйдет в стартовом составе "Реала" на матч 1/16 финала Кубка Испании против "Алькояно".

Этот матч станет дебютным для 21-летнего Андрея Лунина в официальных матчах за "Реал". После перехода в мадридский клуб летом 2018 украинец играл в аренде за "Овьедо", "Вальядолид" и "Леганес".

В октябре сообщалось, что голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа убежден, что Лунин имеет большое будущее .

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