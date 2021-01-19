Ярмоленко принес "Вест Хэму" победу в матче с "Вест Бромвичем"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В 18-м туре чемпионата Англии по футболу "Вест Хэм" победил "Вест Бромвич" со счетом 2: 1. В составе победители голами отметились Джеррод Боуэн и Мичейл Антонио, за гостей забил Матеус Перейра.
Украинец Андрей Ярмоленко появился на футбольном поле на 62-й минуте, когда был счет 1: 1. Через несколько минут вингер удачно сыграл головой в штрафной и отдал результативную передачу на Антонио. Англичанин забил победный мяч во встрече.
В турнирной таблице АПЛ "Вест Хэм" делит шестую-седьмую позицию с "Челси". Лондонские команды отстают от "Ливерпуля", который идет четвертым, на 2 балла.
Чемпионат Англии
18-й тур
19 января
"Вест Хэм" - "Вест Бромвич" 2: 1
Голы: Боуэн, 45 + 1, Антонио, 66 - Перейра, 51
- 27 декабря украинский футболист Андрей Ярмоленко помог "Вест Хэму" сыграть вничью с "Брайтоном".
- 16 января Ярмоленко сыграл за "Вест Хэм" в победном матче чемпионата Англии против "Бернли"
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