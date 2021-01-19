Ярмоленко принес "Вест Хэму" победу в матче с "Вест Бромвичем"

19 января, 2021, 21:54

Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко отдал результативную передачу в матче против "Вест Бромвича" в АПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В 18-м туре чемпионата Англии по футболу "Вест Хэм" победил "Вест Бромвич" со счетом 2: 1. В составе победители голами отметились Джеррод Боуэн и Мичейл Антонио, за гостей забил Матеус Перейра.

Украинец Андрей Ярмоленко появился на футбольном поле на 62-й минуте, когда был счет 1: 1. Через несколько минут вингер удачно сыграл головой в штрафной и отдал результативную передачу на Антонио. Англичанин забил победный мяч во встрече.

В турнирной таблице АПЛ "Вест Хэм" делит шестую-седьмую позицию с "Челси". Лондонские команды отстают от "Ливерпуля", который идет четвертым, на 2 балла.

Чемпионат Англии

18-й тур

19 января

"Вест Хэм" - "Вест Бромвич" 2: 1

Голы: Боуэн, 45 + 1, Антонио, 66 - Перейра, 51

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