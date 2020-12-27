Ярмоленко помог "Вест Хэму" спастись от поражения от "Брайтона"

27 декабря, 2020, 18:06

Украинский футболист Андрей Ярмоленко помог "Вест Хэму" сыграть вничью с "Брайтоном" в чемпионате Англии

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Ярмоленко начал матч 15-го тура чемпионата Англии против "Брайтона" в запасе и вышел на замену сразу после перерыва при счете 0:1. На 44-й минуте в ворота "Вест Хэма" забил Нил Мопе.

Лондонцы отыгрались на 60-й минуте усилиями Бенджамина Джонсона. Еще через 10 минут Льюис Данк снова вывел "Брайтон" вперед.

"Вест Хэм" спас от поражения на 82-й минуте Томаш Соучек.

После ничьей 2:2 "Вест Хэм" имеет 22 очка и занимает десятое место. "Брайтон" с 13 очками - 16-й.

Чемпионат Англии

15-й тур

27 декабря

"Вест Хэм" - "Брайтон" 2:2

Голы: Джонсон, 60, Соучек, 82 - Мопе, 44, Данк, 70

Напомним, 26 декабря "Лестер" сыграл на своем поле вничью с "Манчестер Юнайтед" и остался на второй позиции в турнирной таблице.

Также в 15-м туре чемпионата Англии по футболу "Арсенал" победил "Челси" в лондонском дерби.

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