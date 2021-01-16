Ярмоленко помог "Вест Хэму" победить "Бернли" в чемпионате Англии

16 января, 2021, 19:05

Украинский футболист Андрей Ярмоленко сыграл за "Вест Хэм" в победном матче чемпионата Англии против "Бернли"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Ярмоленко начал матч в запасе и вышел на замену на 82-й минуте. К тому времени лондонцы вели в счете 1:0. Гол на 9-й минуте забил Мичейл Антонио.

В итоге он принес победу "Вест Хэму" над "Бернли" 1:0, которая позволила "Юнайтед" набрать 29 очков и выйти на восьмое место.

"Бернли" с 16 пунктами - 17-й.

Чемпионат Англии

19-й тур

16 января

"Вест Хэм" - "Бернли" 1:0

Гол Антонио, 9

27 декабря украинский футболист Андрей Ярмоленко помог "Вест Хэму" сыграть вничью с "Брайтоном".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb