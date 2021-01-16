Ярмоленко помог "Вест Хэму" победить "Бернли" в чемпионате Англии
16 января, 2021, 19:05
Украинский футболист Андрей Ярмоленко сыграл за "Вест Хэм" в победном матче чемпионата Англии против "Бернли"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Ярмоленко начал матч в запасе и вышел на замену на 82-й минуте. К тому времени лондонцы вели в счете 1:0. Гол на 9-й минуте забил Мичейл Антонио.
В итоге он принес победу "Вест Хэму" над "Бернли" 1:0, которая позволила "Юнайтед" набрать 29 очков и выйти на восьмое место.
"Бернли" с 16 пунктами - 17-й.
Чемпионат Англии
19-й тур
16 января
"Вест Хэм" - "Бернли" 1:0
Гол Антонио, 9
- 27 декабря украинский футболист Андрей Ярмоленко помог "Вест Хэму" сыграть вничью с "Брайтоном".
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