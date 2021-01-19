Усик показал, как погружается в прорубь на Крещение. Видео

19 января, 2021, 18:05

Украинский боксер Александр Усик поделился роликом, на котором он погружается в прорубь на Крещение

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram Александра Усика.

Боксер присоединился к украинцам, которые активно празднуют Крещение и погружаются в ледяную воду.

"С Крещением, Братья и Сестры", - написал Усик под видео.

19 января стало известно, что Александр Усик начал переговоры с британцем Джо Джойсом о бое за звание временного чемпиона мира WBO.

19 января промоутер Эдди Хирн заявил, что Усик требует за отказ от поединка с британцем Энтони Джошуа 2 млн фунтов.

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