Усик показал, как погружается в прорубь на Крещение. Видео
19 января, 2021, 18:05
Украинский боксер Александр Усик поделился роликом, на котором он погружается в прорубь на Крещение
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram Александра Усика.
Боксер присоединился к украинцам, которые активно празднуют Крещение и погружаются в ледяную воду.
"С Крещением, Братья и Сестры", - написал Усик под видео.
- 19 января стало известно, что Александр Усик начал переговоры с британцем Джо Джойсом о бое за звание временного чемпиона мира WBO.
- 19 января промоутер Эдди Хирн заявил, что Усик требует за отказ от поединка с британцем Энтони Джошуа 2 млн фунтов.
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